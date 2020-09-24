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مصر.. تداول فيديو من داخل سجن طرة لضابط الشرطة الذي قتل خلال محاولة هروب 4 سجناء

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مصر.. تداول فيديو من داخل سجن طرة لضابط الشرطة الذي قتل خلال محاولة هروب 4 سجناء
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لضابط الشرطة عمرو عبد المنعم من داخل سجن طرة.

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شاهد.. الصور الأولى لعقيد الشرطة المصرية الذي قتل أثناء منع محاولة هروب 4 سجناء
شاهد.. الصور الأولى لعقيد الشرطة المصرية الذي قتل أثناء منع محاولة هروب 4 سجناء

وظهر العقيد المصري الذي قتل أثناء التصدي لهروب 4 سجناء محكوم عليهم بالإعدام، وهو يأكل ثعبانا أثناء التدريب هو وأفراد الشرطة.

وكانت مصادر أمنية قد كشفت أسماء رجال الشرطة الذين قتلوا أثناء التصدي لمحاولة هروب 4 سجناء من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طره، وهم العقيد عمرو عبدالمنعم، والرائد محمد عفت، وفرد الشرطة عبد المجيد محمد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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