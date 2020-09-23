شاهد.. الصور الأولى لعقيد الشرطة المصرية الذي قتل أثناء منع محاولة هروب 4 سجناء

نشرت وسائل إعلام مصرية الصور الأولى للعقيد عمرو عبد المنعم، أحد الضباط الذين قتلوا أثناء محاولة منع 4 من المحكوم عليهم بالإعدام من الهرب.

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وأسفرت محاولة هروب السجناء عن مقتلهم ومقتل ضابطين وفرد شرطة.

وقالت المصادر إن المتهمين الأربعة هم السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين.

وأكدت المصادر أن المتهم حسن زكريا، هو الذي قام بذبح طبيب الساحل داخل عيادته وينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

أما المتهمين الآخرين وهم السيد السيد عطا محمد مرسي وشهرته "أبوعمر" ومديح رمضان حسن علاء الدين وعمار الشحات محمد السيد إبراهيم هم المتهمين في قضية أنصار الشريعة وتم الحكم عليهم بالإعدام عام 2018.

المصدر: وسائل إعلام مصرية