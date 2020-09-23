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وزير الدفاع بحكومة الوفاق في زيارة لغرفة عمليات سرت الجفرة (صور)

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع بحكومة الوفاق في زيارة لغرفة عمليات سرت الجفرة (صور)
غرفة عمليات تأمين وحماية سرت و الجفرة/ فيسبوك
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أجرى وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، صلاح النمروش، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن، محمد الحداد، وعدد من المسؤولين الآخرين زيارة إلى غرفة عمليات سرت الجفرة ومحاور القتال.

وأظهرت الصورالوزير صلاح النمروش ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد ورؤساء الأركان النوعية، بالإضافة الى مدراء الإدارات برئاسة الأركان، إلى غرفة عمليات سرت الجفرة ومحاور القتال التابعة لنطاق الغرفة.

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وتأتي هذه الزيارة للوقوف على احتياجات "أبطال المحاور ومتطلبات سير العملية العسكرية، خصوصا في ظل المتغيرات التي تشهدها البلاد في هذه المرحلة".

ناصر حاتم

المصدر: RT

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