السيسي: سندعم ليبيا في حربها على الإرهاب وتدخلات بعض الجهات الإقليمية

تعهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بدعم ليبيا في حربها على الإرهاب ومواجهة "تدخلات بعض الجهات الإقليمية".

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وقال السيسي، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نتمسك بمسار الحل السياسي في ليبيا، وسندعم ليبيا في حربها ضد الإرهاب وتدخلات سافرة لبعض الجهات الإقليمية".

ولفت السيسي إلى أن "بعض الدول الإقليمية تساهم في نقل الإرهابيين بين سوريا وليبيا"، في تصريح يرجح أنه إشارة ضمنية إلى تركيا التي تواجه اتهامات بإرسال مسلحين موالين لها من الأراضي السورية إلى الليبية.

وشدد السيسي على أن "الأزمة الليبية تؤثر على أمن دول الجوار، ومن المؤسف أن يستمر المجتمع الدولي في غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال أو السلاح".

ومرت ليبيا بتصعيد للنزاع الداخلي المستمر منذ العام 2011 وسط زيادة التوتر بين الأطراف الخارجية المنخرطة في الأزمة الليبية، حيث تعتبر تركيا أكبر داعم لحكومة الوفاق الوطني المتمركزة بطرابلس في مواجهتها مع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المدعوم مصريا.

ومع تحقيق حكومة الوفاق الوطني سلسلة مع انتصارات ميدانية كبيرة واستعداداتها لشن هجوم لاستعادة السيطرة على مدينة سرت، أعلن السيسي عن إمكانية تدخل مصر العسكري في ليبيا وسط تعزيز الوجود التركي، فيما أعطى البرلمان المصري موافقته الرسمية يوم 20 يوليو على تنفيذ جيش البلاد "مهاما قتالية في الخارج".

لكن منذ نحو شهر شهدت البلاد هدوءا نسبيا بعد أن أعلنت حكومة الوفاق الوطني، يوم 21 أغسطس، وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح، فيما دعم مجلس النواب المتمركز في طبرق شرق البلاد برئاسة عقيلة صالح هذه المبادرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + وكالات