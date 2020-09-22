حفتر وصالح يصلان القاهرة في زيارة مفاجئة

وصل إلى القاهرة، مساء الثلاثاء، قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في زيارة مفاجئة، بحسب مصادر مصرية وليبية ووسائل إعلام.

وقالت تقارير إعلامية إن حفتر وصالح سيناقشان الأوضاع الميدانية وتطورات المبادرات السياسية مع المسؤولين المصريين.

وفي يونيو الماضي، اجتمع خليفة حفتر، وعقيلة صالح مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأعلن حينها عن مبادرة مصرية عرفت بـ"إعلان القاهرة" لوقف إطلاق النار وحل الأزمة السياسية في ليبيا.

ناصر حاتم

لمصدر: RT