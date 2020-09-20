البحرين تدين بأشد العبارات "الهجوم الحوثي" على السعودية
دانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الأخير الذي شنته جماعة "أنصار الله" الحوثية، على منطقة جازان جنوب السعودية.
وكتبت الخارجية البحرينية عبر تغريدة في موقع "تويتر": "مملكة البحرين تدين وتستنكر بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي اليمنية المدعومة من إيران مقذوف على إحدى القرى الحدودية بمدينة جازان بالمملكة العربية السعودية".
وزارة خارجية مملكة #البحرين تدين وتستنكر بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي اليمنية المدعومة من إيران مقذوف على إحدى القرى الحدودية بمدينة جازان بالمملكة العربية #السعودية الشقيقةhttps://t.co/VMoiQ6aBkKpic.twitter.com/yIMg6LOaM0— وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) September 20, 2020
وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، مساء السبت، إصابة 5 أشخاص جراء سقوط قذيفة بمنطقة جازان جنوب المملكة، أطلقتها جماعة "أنصار الله".
المصدر: RT