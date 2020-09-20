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البحرين تدين بأشد العبارات "الهجوم الحوثي" على السعودية

أخبار العالم العربي

البحرين تدين بأشد العبارات
وزارة الخارجية البحرينية
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دانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الأخير الذي شنته جماعة "أنصار الله" الحوثية، على منطقة جازان جنوب السعودية.

وكتبت الخارجية البحرينية عبر تغريدة في موقع "تويتر": "مملكة البحرين تدين وتستنكر بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي اليمنية المدعومة من إيران مقذوف على إحدى القرى الحدودية بمدينة جازان بالمملكة العربية السعودية".

وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، مساء السبت، إصابة 5 أشخاص جراء سقوط قذيفة بمنطقة جازان جنوب المملكة، أطلقتها جماعة "أنصار الله".

المصدر: RT

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