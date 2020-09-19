فرنسا تدعو القوى السياسية في لبنان لتشكيل حكومة برئاسة مصطفى أديب

دعت وزارة الخارجية الفرنسية القوى السياسية اللبنانية لـ "تحمل مسؤولياتها" وتشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى أديب "دون أي تأخير".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أغنيس فون دير مول خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الجمعة: "بينما يمر لبنان بأزمة غير مسبوقة، تأسف فرنسا لعدم تمكن السياسيين اللبنانيين من تنفيذ التزاماتهم التي قطعوها على أنفسهم يوم 1 سبتمبر، وفقا للجدول الزمني المعلن".

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وأضافت: "ندعو كافة القوى السياسية اللبنانية لتحمل مسؤلياتها والموافقة بدون تأخير على تشكيل مصطفى أديب لحكومة قادرة على إطلاق الإصلاحات الضرورية لتلبية تطلعات الشعب اللبناني".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي زار لبنان مؤخرا، قد أعلن أن زعماء القوى السياسية في لبنان تعهدوا بتشكيل حكومة جديدة بحلول 15 سبتمبر الجاري.

المصدر: رويترز