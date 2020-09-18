 
مباشر

عون يبحث مع ماكرون مساعي تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

أخبار العالم العربي

عون يبحث مع ماكرون مساعي تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان
Reuters Gonzalo Fuentes
ميشال عون وإيمانويل ماكرون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/orfg

تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقشا فيها مساعي تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية على حسابها في "تويتر" اليوم الجمعة أن المكالمة بين عون وماكرون تناولت "الوضع الحكومي وضرورة الاستمرار في المساعي لتأمين ولادة الحكومة اللبنانية في أقرب وقت ممكن".

وجاء ذلك بعد استقبال عون أمس رئيس الحكومة المكلف، مصطفى أديب، لبحث نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة و"السبل الآيلة الى تذليل الصعوبات التي برزت في الفترة الاخيرة".

واستقالت حكومة رئيس الوزراء اللبناني السابق، حسان دياب، على خلفية الأزمة السياسية والاجتماعية التي دخلتها البلاد، بعد الانفجار المدمر الذي هز في الرابع من أغسطس الماضي مرفأ بيروت.

وأصبح ماكرون أول رئيس أجنبي زار لبنان بعد الانفجار وطرح مبادرة لإجراء إصلاحات واسعة في البلاد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا