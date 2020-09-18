عون يبحث مع ماكرون مساعي تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقشا فيها مساعي تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية على حسابها في "تويتر" اليوم الجمعة أن المكالمة بين عون وماكرون تناولت "الوضع الحكومي وضرورة الاستمرار في المساعي لتأمين ولادة الحكومة اللبنانية في أقرب وقت ممكن".

الرئيس عون تلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتناول الوضع الحكومي وضرورة الاستمرار في المساعي لتأمين ولادة الحكومة في اقرب وقت ممكن — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 18, 2020

وجاء ذلك بعد استقبال عون أمس رئيس الحكومة المكلف، مصطفى أديب، لبحث نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة و"السبل الآيلة الى تذليل الصعوبات التي برزت في الفترة الاخيرة".

واستقالت حكومة رئيس الوزراء اللبناني السابق، حسان دياب، على خلفية الأزمة السياسية والاجتماعية التي دخلتها البلاد، بعد الانفجار المدمر الذي هز في الرابع من أغسطس الماضي مرفأ بيروت.

وأصبح ماكرون أول رئيس أجنبي زار لبنان بعد الانفجار وطرح مبادرة لإجراء إصلاحات واسعة في البلاد.

المصدر: RT