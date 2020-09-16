الجيش اليمني يتصدى لهجوم حوثي في مأرب

أفادت مصادر ميدانية يمنية، بأن القوات الحكومية العاملة بجبهة جبال مراد في محافظة مأرب، أسرت 5 عناصر من "أنصار الله" الحوثية خلال تصديها لهجوم شنته الجماعة في المنطقة.

ونقل مراسلنا عن المصادر قولها إن وحدات من القوات الحكومية مسنودة برجال من قبائل مراد في مأرب تصدت لهجوم شنه الحوثيون بجبهة جبل مراد في منطقة الأوشال بالمحافظة، وأسرت 5 من جماعة الحوثي.

وذكرت وكالة الصحافة اليمنية نقلا عن مصدر عسكري في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من التقدم تجاه غرب مديرية جبل مراد بمأرب بعد معارك شرسة ضد قوات التحالف العربي بقيادة السعودية وأن المعارك ما زالت تدور بين الطرفين في جبهة الجبل.

المصدر: RT + مواقع إخبارية يمنية