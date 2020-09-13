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اليمن.. مقتل 4 أشخاص وجرح اثنين بغارة للتحالف على مأرب

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اليمن.. مقتل 4 أشخاص وجرح اثنين بغارة للتحالف على مأرب
Reuters KHALED ABDULLAH
محافظة مأرب في اليمن - أرشيف
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أفاد مراسلنا في اليمن اليوم الأحد، بأن 4 مواطنين قتلوا وجرح آخران بغارة للتحالف العربي استهدفت شاحنة على الطريق العام بمنطقة ماهلية بمحافظة مأرب.

من جهتها، أكدت مصادر تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، أن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية شن اليوم الأحد، 31 غارة على محافظتي مأرب والجوف.

وأوضح مصدر أمني، أن "14 غارة شنت على مديرية رحبة وأربع غارات على مديرية مدغل وغارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب".

وأضاف أن "طيران التحالف شن 12 غارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف".

ولم يصدر عن قيادة التحالف أي تصريح رسمي بشأن الغارات.

المصدر: "RT + وكالات يمنية"

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