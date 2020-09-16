السيسي يستغرب "تسليط قنوات لهدم مصر"

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن استغرابه الشديد من قيام جهات "بتسليط قنواتها لهدم مصر".

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وقال الرئيس المصري: "بيدفعوا فلوس لناس عشان يهدوا البلد، البلد اللي عاوزين يهدوها فيها 100 مليون نسمة، أنا بقول للشعب المصري هو ده رد الجميل؟، بقول للمصريين مش بقول لأي حد تاني".

وأضاف السيسي، لدى افتتاحه عددا من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، "هو ده رد الجميل يا مصريين، ده رد الجميل لدولة مصر اللي خلال 100 سنة فاتوا كانت ديما اياديها طيبة ونوياها طيبة للأخرين، يبقى رد فعلهم دلوقتي أنهم عاوزين يهدونا، ده رد الجميل".

وأوضح الرئيس المصري أنه يوجه رسالته للمصريين وليس فئات أخرى من أجل توعيتهم بعدم هدم الدولة، "لية بقول للمصريين، عشان أقولهم أوعى حد يهد بلدكم، ويقولكم كلام كذب، وتشكيك، وجهل، وقسما بالله يرقى للخيانة والتأمر، وأنا بأقسم بالله".

المصدر: وسائل إعلام مصرية