السيسي يفتتح الجامعة المصرية اليابانية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الزيادة السكانية تتطلب جهدا كبيرا ومعدلات عمل سريعة لتوفير كافة الخدمات.

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وتابع السيسي، خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية، أن الدولة مضطرة لمضاعفة كل ما تمتلك من إمكانيات لمواكبة هذه الزيادة.

واستكمل أن مصر عاشت على مدار آلاف السنين على شريط مجرى النيل، متابعا: "الناس مستغربين من معدلات العمل اللي بطلبه، وبيقولوا سريعة، والله هي مش سريعة ولكن ماشية مع المسار المتسارع للزيادة السكانية".

وواصل: "أنا مستعد أقعد وأتحاسب على كلمة بقولها من منظور علمي، والله العظيم اللي بنعمله ده ما يتعمل واحنا بنعمله بفضل الله سبحانه وتعالى".

وتابع: "الخريطة اللي عليها الدولة المصرية بتقول إحنا ليه كده، احنا دولة لها طبيعة خاصة.. عاشت مصر على مدى آلاف السنين على الشريط الأخضر لنهر النيل.. وهوه ده التحدي اللي لازم تعرفوه؛ المساحة دي كان عايش عليها 3 ملايين مصري".

وأضاف الرئيس: "كنا عايشين على ضفاف النيل، وكل إنسان كان له فدان عايش عليه، و دلوقتي بقينا 100 مليون عايش على الفدان الواحد منهم 10أفراد.. احنا زدنا وما بقاش عندنا 100 مليون فدان، وهنا القضية، وليه بقينا كده؟!".

وتابع السيسي: "زدنا من 4 ملايين إلى 100 مليون في 100 سنة، كمان 30 سنة هنكون 100 مليون كمان، وإحساس الفقر هيكون متلاحق، عشان كده هيقولوا زمان كانت الحاجة رخيصة".

وافتتح الرئيس المصري الجامعة المصرية اليابانية حيث تعتمد فلسفتها على استخدام نظم التعليم الأكاديمية اليابانية التي تعتمد على الطرق المعملية في التعلم، وإنجاز المشروعات البحثية، وإنشاء مراكز متميزة للأبحاث الأساسية والتطبيقية التي تخدم المجتمع المحلي والإقليمي، من خلال بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليابانية الرئيسية، كما تخدم الصناعة عبر إجراء البحوث التطبيقية والتعرف على التكنولوجيات اليابانية المتقدمة، حيث إن للجامعة ائتلاف شراكة مع 15 من كبريات الجامعات اليابانية.

وتضم 3 كليات، هي: "كلية الهندسة" وتشمل أقسام هندسة الكترونيات واتصالات، وهندسة وعلوم الحاسب، وهندسة القوى الكهربائية، والهندسة الصناعية والتصنيع، وهندسة الميكاترونيات والروبوتات، وهندسة علوم المواد، والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، وهندسة مصادر الطاقة، والهندسة البيئية. أما "كلية العلوم الأساسية والتطبيقية" فتشمل تخصصات الرياضيات الحسابية والتطبيقية، وتخصص البيوتكنولوجي، وتخصص علوم النانو، وتخصص مواد الطاقة. وأخيرا كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، وتشمل تخصصات الموارد البشرية والمحاسبة ودراسات التراث.

المصدر: وسائل إعلام مصرية