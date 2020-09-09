السيسي يتفق على بناء أكبر محطة تداول حاويات في المنطقة بواسطة الجيش المصري

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إقامة أكبر محطة تداول حاويات بالمنطقة في ميناء أبو قير بالبحر المتوسط بسعة تداول 2 مليون حاوية سنويا.

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واستقبل الرئيس المصري الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية، إلى جانب كل من لوك لويس، المدير العام لشركة "ديمي" البلجيكية لأعمال التكريك، وعدد من كبار المسؤولين بالشركة حيث تناول الاجتماع مشروع توسعة وتطوير ميناء خليج أبو قير بشكل شامل.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أنه تم الاتفاق مع شركة "ديمي"، والتي تعد أكبر شركة في أوروبا في بناء الموانئ، على القيام بأعمال تكريك الميناء، وهو الاتفاق الذي يأتي بالتكامل مع الاتفاق الأخير مع شركة "هاتشيسون" الصينية لإقامة أكبر محطة تداول حاويات بالمنطقة في ميناء أبو قير بسعة تداول 2 مليون حاوية سنويا.

وأكد الرئيس المصري على ضرورة هذا المشروع القومي الحيوي، الذي يأتي في إطار امتلاك القدرة وبناء الدولة الحديثة، مع أهمية إنجازه وفقا لأحدث النظم التكنولوجية وأعلى المستويات الدولية لتطوير وتشغيل الموانئ ليمثل إضافة جديدة لسلسلة الموانئ الممتدة على الساحل الشمالي المصري، ويجعل ميناء أبو قير الأكبر في البحر المتوسط، ويرتقي بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية إلى المستوى الأول.

المصدر: RT