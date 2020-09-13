داعية يمني يتعرض للطعن على المنصة في إندونيسيا (فيديو)

تعرض الداعية الإندونيسي من أصل يمني، الشيخ علي جابر، اليوم الأحد، للطعن في إندونيسيا خلال إلقائه محاضرة وسط عدد من المتابعين.

وأظهر فيديو متداول الداعية علي جابر يلقي محاضرة وإلى جواره بعض الأشخاص، قبل أن يفاجأ الجميع بقيام أحد الأشخاص بالهجوم عليه وطعنه في كتفه.

وتحفظ عشرات المتواجدين على المهاجم، قبل تسليمه لسلطات الأمن الإندونيسية، فيما نقل الداعية للمستشفى.

ويحظى الشيخ علي جابر وهو داعية حضرمي مولود بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، بأهمية واسعة في العالم الإسلامي ويتابعه عبر منصات التواصل الاجتماعي ملايين المتابعين.

المصدر: وكالات