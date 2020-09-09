الإمارات تعلن عن رئيس وفدها لمراسم توقيع اتفاق السلام "التاريخي" مع إسرائيل

أعلنت الإمارات أن وزير خارجيتها، عبد لله بن زايد آل نهيان، سيترأس وفد بلاده إلى مراسم التوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل والتي من المقرر أن تجري في واشنطن الأسبوع المقبل.

إقرأ المزيد

وقالت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية إن وزير الخارجية "يتوجه على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين إلى واشنطن يوم 15 سبتمبر الجاري بدعوة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل".

وأكدت الوكالة أنه من المقرر أن يترأس وفد إسرائيل رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو.

ويأتي ذلك بعد أن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن ترامب ينوي إقامة مراسم توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل يوم 15 سبتمبر في واشنطن.

وفي غضون ذلك، قال نتنياهو، في تغريدة نشرها مساء الثلاثاء باللغة العربية عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: "أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن بدعوة من الرئيس ترامب للمشاركة في المراسم التاريخية التي ستقام في البيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات".

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

وبعد توقيع هذا الاتفاق تصبح الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل إلى سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية معها، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

المصدر: "وام" + وكالات