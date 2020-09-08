مسؤول في البيت الأبيض يكشف موعد توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ينوي إقامة مراسم توقيع الاتفاق التاريخي لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل يوم 15 سبتمبر.

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وقال المسؤول، في حديث للوكالة اليوم الثلاثاء، إن ترامب حدد يوم 15 سبتمبر لاستضافة حفل توقيع اتفاق التطبيع بين قيادتي الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض.

وذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، سيترأسان الوفدين في الحفل.

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

وبعد توقيع هذا الاتفاق تصبح الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل إلى سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية معها، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

وسبق أن أكد مسؤول إسرائيلي رفيع في حديث لهيئة البث الإسرائيلية "كان أن الولايات المتحدة معنية بتوقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل قبل رأس السنة اليهودية الذي يبدأ في 18 سبتمبر الجاري، إلا أنه توقع في حينه أن يتم ذلك يوم 13 من هذا الشهر.

واستنكر اجتماع الفصائل الفلسطينية يوم 3 سبتمبر إعلان الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، الذي وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني بـ"خنجر مسموم".

وفي غضون ذلك أعلن ترامب أنه يرى إمكانية إبرام السعودية اتفاقا مماثلا مع إسرائيل، فيما قالت مصادر مسؤولة إن البحرين هي الدولة التالية بعد الإمارات التي ستعلن تطبيع العلاقات مع الجانب الإسرائيلي.

المصدر: وكالات