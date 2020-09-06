سفارة إسرائيل لدى مصر تعلق على وفاة وزير الزراعة المصري الأسبق

نعت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، وزير الزراعة المصري الأسبق، يوسف والي، الذي وافته المنية أمس السبت عن عمر يناهز 89 عاما.

وكتبت السفارة على حسابها في "تويتر": "تتقدم سفارة دولة إسرائيل لدى جمهورية مصر العربية بأحر التعازي لأسرة الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق. ولكل أحباءه".

تتقدم سفارة دولة إسرائيل لدى جمهورية مصر العربية بأحر التعازي لأسرة الدكتور/ يوسف والي - وزير الزراعة الأسبق. ولكل أحباءه.#إسرائيل#مصرpic.twitter.com/ByTZNK9Hxp — السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) September 6, 2020

وتوفي الوزير الأسبق والي الذي شغل أيضا منصب الأمين العام للحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، يوم السبت عن عمر يناهز 89 عاما، وشيع في مسقط رأسه بمحافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة بعد ظهر السبت.

وشغل يوسف والي عددًا من المناصب بينها نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة، وكان أمينًا عامًا للحزب الوطني المنحل.

المصدر: RT