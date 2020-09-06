 
مباشر
عاجل
الملك سلمان ترامب: نقدر الجهود الأمريكية لإحلال السلام بالمنطقة ونحرص على حل عادل للقضية الفلسطينية

سفارة إسرائيل لدى مصر تعلق على وفاة وزير الزراعة المصري الأسبق

أخبار العالم العربي

سفارة إسرائيل لدى مصر تعلق على وفاة وزير الزراعة المصري الأسبق
JACK GUEZ / AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ookm

نعت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، وزير الزراعة المصري الأسبق، يوسف والي، الذي وافته المنية أمس السبت عن عمر يناهز 89 عاما.

وكتبت السفارة على حسابها في "تويتر": "تتقدم سفارة دولة إسرائيل لدى جمهورية مصر العربية بأحر التعازي لأسرة الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق. ولكل أحباءه".

وتوفي الوزير الأسبق والي الذي شغل أيضا منصب الأمين العام للحزب الوطني الحاكم في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، يوم السبت عن عمر يناهز 89 عاما، وشيع في مسقط رأسه بمحافظة الفيوم جنوب غرب القاهرة بعد ظهر السبت.

وشغل يوسف والي عددًا من المناصب بينها نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة، وكان أمينًا عامًا للحزب الوطني المنحل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا