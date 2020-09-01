الحوثي يعلق على إقالة قائد القوات المشتركة للتحالف في اليمن

علق محمد علي الحوثي، رئیس اللجنة الثوریة العلیا لجماعة أنصار الله "الحوثيون"، على إقالة قائد القوات المشتركة للتحالف العربي، فھد بن تركي بن عبدالعزیز.

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وقال الحوثي أمس الاثنين في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جید عزل تركي.. إن كان ذلك القرار من أجل إیقاف الحرب".

وفي وقت سابق، أقال الملك سلمان بن عبد العزیز، قائد القوات المشتركة للتحالف السعودي فھد بن تركي بن عبدالعزیز، وأمر بإحالته إلى التقاعد، والتحقیق معه بتھم فساد مالي.

كما أمر العاهل السعودي بتعیین نائب رئیس ھیئة الأركان العامة، الركن مطلق بن سالم الأزیمع، خلفا لفھد بن تركي.

جيد عزل تركي

ان كان من أجل إيقاف الحرب — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 31, 2020

المصدر: RT