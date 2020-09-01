عشراوي: استباحة الأجواء والأسواق العربية والحقوق الفلسطينية لا تقود إلى السلام

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن الطائرة الإسرائيلية التي قامت برحلة إلى الإمارات لن تجلب السلام للمنطقة، بل على العكس من ذلك.

وشددت على أن "محاولات الضغط على القيادات العربية للمشاركة في احتفال توقيع استعراضي بواشنطن يهدف إلى إخضاع المنطقة بكاملها لاعتبارات ترامب الانتخابية والترويج لصفقة القرن بين العرب وإلغاء المبادرة العربية".

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وقالت عشراوي: "هذه الرحلة التي تمت بواسطة طائرة تجارية نتيجة الإصرار الأمريكي على فتح باب استباحة الأجواء العربية للطيران الإسرائيلي، وترسيخا للعلاقات الاقتصادية الشاملة والمتعددة بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والتي ستدر على دولة الاحتلال أرباحا طائلة".

وأشارت عشراوي إلى أن "الإدارة الأمريكية تعمل لصالح دولة الاحتلال أكثر من العمل لمصلحة الولايات المتحدة"، مضيفة أن الشراكة الأمريكية الإسرائيلية "تهدف إلى إعادة موضعة إسرائيل في المنطقة ومنحها أفضليات واعتبارات على حساب الدول العربية وشعوبها وبالتحديد على حساب الحل العادل للقضية الفلسطينية المبني على القانون الدولي ومتطلبات العدالة".

وأضافت أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل يهدف إلى "الحفاظ على التفوق النوعي العسكري لإسرائيل في المنطقة بكاملها، والتوقعات بأن تحصل الإمارات على أسلحة متطورة بما فيها طائرات "إف 35" أمر مستبعد في ظل معارضة إسرائيل لذلك".

وتعليقا على تصريحات مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنير حول تعليق خطة ضم إسرائيل لأراضي الضفة الغربية المحتلة، قالت عشراوي: "من يفكر بأن الضم توقف فهو واهم ولا يفهم بطبيعة السياسة الإسرائيلية وعقلية المحتل، فالضم قائم على أرض الواقع ويتمدد بشكل متسارع".

المصدر: وكالة "وفا" الفلسطينية