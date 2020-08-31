الطائرة الإسرائيلية تحط في أبو ظبي في أول رحلة مباشرة ومن دون توقف

حطت طائرة "بوينغ" التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية قبل لحظات في مطار أبو ظبي في أول رحلة مباشرة ومن دون توقف بين البلدين.

وقبل ذلك بقليل نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيديو عبر "تويتر" يظهره متحدثا عبر الهاتف مع الوفد الإسرائيلي الموجود على متن الطائرة، وهو يشير بيده إلى المسار الذي اتخذته الطائرة فوق السعودية، قائلا: "هذا يوم تاريخي، أنتم سافرتم بطائرة إسرائيلية في أول رحلة عبر الأجواء السعودية".

وأضاف: "في طريقكم لاتفاق سلام مع الإمارات المتحدة، لقد عملت من أجل هذا في السنوات الأخيرة ولطالما آمنت بأنه من الممكن تحقيق السلام مقابل السلام، من أجل السلام بحد ذاته".

وتابع: "انقلوا تحياتي إلى أصدقائنا في أبو ظبي "أهلا وسهلا" مني ومن شعب إسرائيل".

התרגשתי לשוחח בטלפון עם המשלחת הישראלית לאבו דאבי בדרך לעשיית שלום היסטורי.



אחרי מאמצים אדירים שהובלתי במשך שנים, סוף כל סוף הבאנו ״שלום תמורת שלום״. 🇮🇱🕊🇦🇪 pic.twitter.com/W5apdskHuo — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 31, 2020

وكان رئيس الوفد الإسرائيلي إلى أبو ظبي، مستشار الأمن القومي ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، قد صرح قبيل مغادرة الوفد لحضور المحادثات التمهيدية لإبرام معاهدة السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات، بأنه "يشعر بفخر واعتزاز لوقوفي على رأس الوفد الإسرائيلي للمحادثات التي ستعقد في أبو ظبي متابعة لإعلان القادة الثلاثة، هم الرئيس دونالد ترامب، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وولي العهد الشيخ محمد بن زايد، عن إقامة علاقات السلام".

وأضاف بن شبات: "يتمثل هدفنا في إنجاز خطة عمل مشتركة تعنى بتعزيز العلاقات على نطاق واسع جدا من المجالات منها السياحة، والطيران، والابتكار، والعلوم، والتكنولوجيا، والصحة، والاقتصاد وغيرها العديد من المواضيع الأخرى".

وفي وقت سابق، توجه رئيس الوزراء بالتناوب وزير الدفاع بيني غانتس إلى أعضاء الوفد قائلا "إننا في لحظة تاريخية هامة وفاصلة، يكمن في طياتها أمل حقيقي في السلام".

وأضاف أن لإسرائيل والإمارات إمكانيات عديدة للتعاون في مجالات الدبلوماسية والزراعة والعلم والطب والثقافة والمواصلات.

المصدر: RT