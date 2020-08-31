إصابات بانفجار في مطعم بأبو ظبي

افادت وكالة أنباء الإمارات بأن شرطة أبو ظبي تتعامل حاليا مع انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة.

وكان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات صباح اليوم بشأن اندلاع انفجار في مطعم فتحركت فرق التدخل السريع بشرطة أبوظبي وتباشر الفرق مهامها في إخلاء السكان من البناية وتطويق المكان لضمان سلامة الجمهور.

#شرطة_أبوظبي تتعامل حاليًا مع انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد بـ #أبوظبي أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج#وامpic.twitter.com/pc50YulWZZ — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 31, 2020

انفجار بمطعم في أبو ظبي تزامنا مع اقلاع أول رحلة إسرائيلية من مطار تل أبيب إلى الإمارات pic.twitter.com/O4KALR1gCk — وكالة شهاب (@ShehabAgency) August 31, 2020

بسم الله يالله صباح خير شو سالفة الانفجار اللي في كنتاكي شارع المطار 😖 pic.twitter.com/YAme87ICiK — H.. 🌧 (@HObaid_) August 31, 2020

المصدر: وكالات