اشتباكات مسلحة بين عشيرتين في بغداد (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها RT اشتباكات بين عشيرتين في العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم الجمعة.

واندلعت الاشتباكات في قضاء الحسينية شمالي بغداد واستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأظهر مقطع فيديو أحد أبناء العشيرتين وهو يطلق قذيفة RBG7 على خصومه في العشيرة الثانية.

وبسبب الاشتباكات التي استمرت لساعات، اندلعت حرائق في محال تجارية ومنازل قريبة من العشيرتين، مما استدعى إرسال 15 فرقة إطفاء لإخماد الحرائق، و70 عربة أمنية لإيقاف الاشتباكات.

وتشير المعلومات إلى سقوط قتيل وسبعة جرحى في الاشتباكات.

المصدر: RT