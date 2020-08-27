مصر تنشئ مئات المحطات بمليارات الجنيهات لتقليل الاعتماد على مياه النيل (صورة)

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري مصورا أوضح فيه، أنه تم إنشاء مئات المحطات لتقليل نسبة اعتماد البلاد على مياه النيل.

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وقال المركز إنه من أجل تقليل نسبة الاعتماد على مياه نهر النيل كمصدر وحيد للمياه في مصر، تقوم الحكومة المصرية بجهود عديدة لتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية، ولذلك أقامت مصر 1562 محطة مياه جوفية وجاري العمل على إنشاء 540 محطة بتكلفة 6 مليارات جنيه.

وتعمل مصر على تقليل الاعتماد على نهر النيل بتحلية مياه البحر وإنشاء محطات مياه جوفية.

المصدر: اليوم السابع