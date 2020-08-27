 
مباشر

مصر تنشئ مئات المحطات بمليارات الجنيهات لتقليل الاعتماد على مياه النيل (صورة)

أخبار العالم العربي

مصر تنشئ مئات المحطات بمليارات الجنيهات لتقليل الاعتماد على مياه النيل (صورة)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/om43

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري مصورا أوضح فيه، أنه تم إنشاء مئات المحطات لتقليل نسبة اعتماد البلاد على مياه النيل.

مصر تنشئ مئات المحطات بمليارات الجنيهات لتقليل الاعتماد على مياه النيل (صورة)
إقرأ المزيد
إثيوبيا: سنواصل بناء السد بالتوازي مع المفاوضات حول الاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل
إثيوبيا: سنواصل بناء السد بالتوازي مع المفاوضات حول الاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل

وقال المركز إنه من أجل تقليل نسبة الاعتماد على مياه نهر النيل كمصدر وحيد للمياه في مصر، تقوم الحكومة المصرية بجهود عديدة لتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية، ولذلك أقامت مصر 1562 محطة مياه جوفية وجاري العمل على إنشاء 540 محطة بتكلفة 6 مليارات جنيه.

وتعمل مصر على تقليل الاعتماد على نهر النيل بتحلية مياه البحر وإنشاء محطات مياه جوفية.

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا