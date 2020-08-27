الوضع الوبائي في ليبيا يقلق منظمة الصحة العالمية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/om05
عبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من الانتشار السريع للفيروس التاجي المستجد في ليبيا في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في الاختبارات والقدرات الخاصة بالكشف عن العدوى.
وقال بيان لممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف: "نشعر بالقلق من الانتشار السريع للفيروس في البلاد،" مضيفة بالخصوص: "بينما ازدادت الحالات الجديدة المسجلة بشكل كبير، لا يزال تتبع الأشخاص المخالطين للمرضى أمرا صعبا".
وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا قد سجل حتى الآن 12274 حالة إصابة بالفيروس التاجي، منها 10846 حالة نشطة، كما رصد وفاة 219 شخصا، وتعافي 1209 آخرين.
المصدر: نوفا