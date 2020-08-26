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ليبيا.. حالات لإصابة بالفيروس التاجي تعاود الصعود!

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ليبيا.. حالات لإصابة بالفيروس التاجي تعاود الصعود!
Reuters
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أظهر بيان للمركز الليبي لمكافحة الأمراض، تصاعدا جديدا في حالات الإصابة بعدوى الفيروس التاجي، حيث سُجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 553 حالة.

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وأفاد المركز الطبي الليبي المختص بأن حالات الغصابة المسجلة، منها 367 حالة جديدة، و186 لمخالطين، فيما تركز العدد الأكبر من الإصابات بالعدوى في العاصمة طرابلس بعدد إجمالي بلغ 301 حالة.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بعدوى الفيروس التاجي في ليبيا إلى 11834  حالة بينها 10472 حالة توصف بالنشطة، مقابل تماثل 1152 شخصا للشفاء، ووفاة 210 آخرين.

المصدر: RT

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