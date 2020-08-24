حصيلة ثقيلة للوضع الوبائي في ليبيا خلال 24 ساعة!

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 572 حالة إصابة جديدة بعدوى الفيروس التاجي، وهو أكبر حصيلة مطردة منذ بدء الوباء.

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وقسّم المركز الطبي الليبي إجمالي الحالات الجديدة المسجلة ليوم أمس، إلى 386 حالة جديدة، و186 حالة لمخالطين، فيما تركز العدد الأكبر من الحالات المسجلة في العاصمة طرابلس، بـ 224 حالة جديدة، و69 لمخالطين.

كما رصد المركز 11 حالة شفاء من العدوى وعددا مماثلا من حالات الوفاة.

وارتفع بذلك عدد الإصابات بعدوى الفيروس التاجي في البلاد إلى 11009 شخصا، بينها 9714 حالة نشطة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الوباء 199.

المصدر: المركز الوطني لمكافحة الأمراض - ليبيا