مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار ببلدة كفتون شمالي لبنان

أفادت مصادر أمنية والوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت بأن ثلاثة رجال قتلوا في إطلاق نار ببلدة في شمال لبنان الليلة الماضية.

وقالت المصادر إن إطلاق النار جاء من سيارة أوقفها الرجال الثلاثة أثناء مرورها في بلدة كفتون، وأضافت أن السيارة عُثر عليها في وقت لاحق دون أن يكون أحد بداخلها، لكن كان فيها مسدس وكاتم للصوت وعبوة ناسفة صغيرة وسلك كهربائي.

وقُتل اثنان من الرجال على الفور في حين لقي الثالث حتفه في وقت لاحق متأثرا بجراحه، ولم يتضح حتى الآن الدافع وراء هذه الجريمة.

استمراراً لمسلسل السلاح المتفلت!!



اشكال مسلح تطور الى اطلاق نار في بلدة كفتون الكورة، ومعلومات عن وفاة ٣ شبان بعد ان اطلقت سيارة النار باتجاههم من سلاح حربي.. pic.twitter.com/sVwaB7OyXC — برهان نعوشي ||| #الاستقامة_نهجاً (@bourhanneouchi) August 21, 2020

صور ضحايا اطلاق النار في منطقة كفتون الكورة: علاء فارس جورج سركيس وفادي سركيس. pic.twitter.com/KqhzNgXJXQ — fofa (@lebfofa) August 21, 2020

المصدر: وكالات