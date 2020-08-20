ارتفاع وتيرة تفشي كورونا شمال شرقي سوريا

أعلنت "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا اليوم الخميس عن تسجيل حالتي وفاة لمصابين بكورونا و 27 إصابة جديدة في مناطق سيطرتها.

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وجاء في بيان نشرته الهيئة الصحية للإدارة: "تم تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة، أن الحالتين هما لإمرأة في الستين من العمر من قامشلو (القامشلي) ولرجل في السبعين من العمر من مدينة الحسكة.

كما لفت مصطفى إلى أن حالات الإصابة الجديد المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية توزعت على الشكل التالي: 17حالة في قامشلو، 5 حالات في ديرك، 5 حالات في الحسكة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة في منطقة "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 280 حالة، منها 17 حالة وفاة.

المصدر: الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا