ارتفاع وتيرة تفشي كورونا في مناطق شمال شرقي سوريا

أعلنت "الإدارة الذاتية" لشمال شرقي سوريا تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها بشمال شرقي سوريا.

وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان اليوم الجمعة، "تم تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 66 حالة".

وأوضحت أن الحالات الاثنتي عشرة تتوزع في محافظة الحسكة 9 حالات (8 في القامشلي، 1 في اليعربية)، والرقة 3 حالات وهي لـ4 نساء وثماني رجال.

المصدر: وكالات