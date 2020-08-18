السيسي يصدر قرارا بزيادة الرسوم القنصلية

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها، بالإضافة إلى قرار ندب بعض القضاة.

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وتناول العدد قرار الرئيس بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 1993 بشأن الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها، حيث تم زيادة الرسوم.

وأصدر الرئيس المصري قرارا أيضا "بندب قاضيين للعمل كمساعدين لوزير العدل المستشار عمر مروان، وهما محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمنتدب للعمل بالإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي لوزارة العدل للعمل مساعدا لوزير العدل لشؤون التفتيش القضائي".

كما تم تعيين محمد عمر محمد عبد الرحمن الأنصاري، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمنتدب مديرا لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة للعمل مساعدا لوزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية.

المصدر: وكالات