"النهار" اللبنانية: وفاة عامر الفاخوري في الولايات المتحدة

أفادت صحيفة "النهار" بأن عامر الفاخوري المتهم في لبنان بالتعامل مع إسرائيل، وهرّبته واشنطن عبر سفارتها في مارس الماضي، قد توفي اليوم في مكان إقامته في الولايات المتحدة.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في مارس الماضي أن بلاده استعادت المواطن الأمريكي عامر فاخوري، الذي كان مسجونا في لبنان بتهمة ارتكاب جرائم إبان الاحتلال الإسرائيلي للبنان.

وقال ترامب إن فاخوري الذي يعاني من السرطان، في طريقه إلى الولايات المتحدة حيث سيتمكن من تلقي العلاج اللازم.

وقالت حينها وسائل إعلام لبنانية إن مروحية أمريكية هبطت في السفارة الأمريكية لدى لبنان ومقرها منطقة عوكر، ونقلت الفاخوري أبرز عملاء إسرائيل إبان الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.

وكانت المحكمة العسكرية أصدرت في وقت سابق قرارا أسقطت بموجبه جميع التهم الموجهة إلى الفاخوري بالتقادم، وكفت التعقبات عنه، في جرائم تعذيب سجناء في معتقل الخيام، وتسببه بوفاة اثنين منهم.

وفر الفاخوري من جنوب لبنان عام 1998، قبل الانسحاب الإسرائيلي بعامين، وفي العام ذاته، صدر حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة، لاتهامه بالعمالة لإسرائيل.

المصدر: النهار