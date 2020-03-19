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مروحية أمريكية تقوم بإخراج أحد أبرز عملاء إسرائيل من بيروت وترامب يشكر حكومة لبنان لـ"تعاونها"

أخبار العالم العربي

مروحية أمريكية تقوم بإخراج أحد أبرز عملاء إسرائيل من بيروت وترامب يشكر حكومة لبنان لـ
RT
المروحية التي نقلت الفاخوري من السفارة الأمريكية في بيروت
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن بلاده استعادت المواطن الأمريكي عامر فاخوري، الذي كان مسجونا في لبنان بتهمة ارتكاب جرائم إبان الاحتلال الإسرائيلي للبنان.

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وقال ترامب إن فاخوري الذي يعاني من السرطان، في طريقه إلى الولايات المتحدة حيث سيتمكن من تلقي العلاج اللازم.

وشكر الرئيس الأمريكي الحكومة اللبنانية على تعاونها مع واشنطن للإفراج عن فاخوري، مشددا على أن أولوية الحكومة الأمريكية هي حماية مواطنيها.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت إن مروحية أمريكية هبطت اليوم في السفارة الأمريكية لدى لبنان ومقرها منطقة عوكر، ونقلت عامر الفاخوري أبرز عملاء إسرائيل إبان الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.

وتناقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مفادها أن المروحية أتت من قبرص، ونشروا مجموعة من الفيديوهات للمروحية لحظة وصولها إلى عوكر. 

وكانت المحكمة العسكرية أصدرت في وقت سابق قرارا أسقطت بموجبه جميع التهم الموجهة إلى فاخوري، لمرور الزمن، وكفت التعقبات عنه، في جرائم تعذيب سجناء في معتقل الخيام، وتسببه بوفاة اثنين منهم.

ومارست الولايات المتحدة ضغوطا في ملف الفاخوري تحت عنوان تقديم الدعم لمواطن ‏أمريكي، ووصل الأمر إلى تحرك أعضاء في الكونغرس الأمريكي، وإجرائهم اتصالات بمسؤولين لبنانيين للمطالبة ‏بالإفراج عنه.

وفر الفاخوري من جنوب لبنان عام 1998، قبل الانسحاب الإسرائيلي. بعامين، وفي العام ذاته، صدر حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة، لاتهامه بالعمالة لإسرائيل.

المصدر: RT

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