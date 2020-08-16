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السودان.. ولاية البحر الأحمر تفتح معبر شلاتين مع مصر لتسهيل حركة النشاط التجاري

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السودان.. ولاية البحر الأحمر تفتح معبر شلاتين مع مصر لتسهيل حركة النشاط التجاري
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أصدر والي ولاية البحر الأحمر شرق السودان قرارا برفع حظر التجول جزئيا، كما تم فتح معبر شلاتين على الحدود الشمالية للولاية مع مصر لتسهيل حركة النشاط التجاري والمدنيين.

وشمل قرار رفح الحظر، السماح للمواطنين بقضاء احتياجاتهم الأساسية في الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتي الثانية عشر ظهرا.

وشهدت مدينة بورتسودان هدوءا تاما وتبددت مظاهر التوتر والخوف التي سادت المدينة بسبب أعمال العنف التي لازمت أحداث الصراع القبلي بين النوبة والبني عامر منذ التاسع من أغسطس الجاري الذي خلف العديد من القتلى والجرحي من الجانبين، حيث أحكمت القوات المشتركة حلقات الخطة الأمنية وسيطرت على الموقف الأمني وفرضت هيبة الدولة وسيادة القانون.

المصدر: وكالة السودان للأنباء

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