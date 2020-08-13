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اجتماع فلسطيني عاجل لبحث الإعلان الأمريكي الإماراتي الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

اجتماع فلسطيني عاجل لبحث الإعلان الأمريكي الإماراتي الإسرائيلي
Reuters Mohamed Abd El Ghany
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دعا رئيس دولة فلسطين محمود عباس لاجتماع عاجل يعقبه بيان حول الإعلان الثلاثي الأمريكي الإماراتي الإسرائيلي، الذي أعلن مساء اليوم الخميس.

هذا وكانت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، الاتفاق على تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل برعاية أمريكية، ووصفته بأنه "مكافأة مجانية للاحتلال".

ونقلت وكالة "الأناضول"عن متحدث باسم الحركة قوله، إن "تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل بشكل طعنة غادرة لنضالات شعبنا الفلسطيني".

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وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان:" إن الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي خطير، وبمثابة مكافأة مجانية للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني".

المصدر: وفا

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