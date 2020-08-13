وسائل إعلام مصرية: وفاة القيادي الإخواني عصام العريان بأزمة قلبية داخل السجن

قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إن القيادي الإخواني عصام العريان توفي بأزمة قلبية مفاجئة داخل السجن في طرة.

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وأوضحت المصادر، إن القيادى الإخواني عصام العريان، توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل محبسه فى سجون طرة بضاحية المعادى بالقاهرة، وحتى الآن لم يصدر بيان رسمي من مصلحة السجون أو وزارة الداخلية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قضت بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع وخيرت الشاطر وسعد الكتاتني وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، و6 آخرين فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس.

المصدر: اليوم السابع