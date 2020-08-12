الجزائر.. أحكام بالسجن ضد مسؤولين سابقين تصل إلى 12 سنة

أصدر القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 12 سنة بحق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، في قضايا فساد وتبييض أموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ.

كذلك أصدر القضاء أحكاما في ذات القضية بحق أبناء عبد الغني الهامل، تتراوح بين سنتين و8 سنوات.

ودانت المحكمة الوزيرين السابقين، عبد المالك بوضياف، وعبد الغني زعلان، وأصدرت ضدهما حكما بالسجن 3 سنوات في ذات القضية.

كما قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل بـ 32 مليون دينار جزائري، مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.

المصدر: RT + وكالات