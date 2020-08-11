بغداد تلغي زيارة وزير الدفاع التركي إليها وتستدعي سفير أنقرة احتجاجا على قصف العراق

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي إلى بغداد، يوم الخميس المقبل، احتجاجا على قصف بلاده لمناطق عراقية.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن "العراق يرفض رفضا قاطعا، ويدين بشدة الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا بقصف داخل الأراضي العراقية في منطقة سيدكان التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بطائرة مُسيّرة والذي تسبب باستشهاد ضابطين، وجندي من القوات المسلحة العراقية البطلة".

وأضافت أن "العراق يعد هذا العمل خرقا لسيادة، وحرمة البلاد، وعملا عدائيّا يخالف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين البلدان، كما يخالف أيضا مبدأ حسن الجوار الذي ينبغي أن يكون سببا في الحرص على القيام بالعمل التشاركي الأمني خدمة للجانبين".

إقرأ المزيد

وأشارت الخارجية العراقية إلى أن "تكرار مثل هذه الأفعال، وعدم الاستجابة لمطالبات العراق بوقف الخروقات وسحب القوات التركية المتوغلة داخل حدودنا الدولية، مدعاة لإعادة النظر في حجم التعاون بين البلدين على مُختلف الصعد".

وتابعت: "يؤكد العراق على أن لا تستخدم أراضيه مقرا أو ممرا لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار،كما يرفض أن يكون ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجية".

كما أعلنت الوزارة أنها ستقوم باستدعاء السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلديز، "وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وإبلاغه برفض العراق المُؤكّد لما تقوم به بلاده من اعتداءات، وانتهاكات".

المصدر: RT