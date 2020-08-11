مجلس وكلاء الأمن الوطني العراقي يناقش "التجاوزات" التركية

أعلن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء المجلس ناقشوا "التجاوزات" التركية على الأراضي العراقية.

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وذكر المكتب، في بيان صحفي، أن "الأعرجي ترأس الجلسة الرابعة لمجلس وكلاء الأمن الوطني، بحضور جميع أعضاء المجلس، من وكلاء وزارات، (الخارجية، العدل، الداخلية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، جهاز الأمن الوطني، جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز المخابرات الوطني، رئاسة أركان الجيش، والجهات الأمنية الأخرى)".

وناقش المجلس بحسب البيان، الفقرات المثبتة على جدول أعماله، واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها، بضمنها "التجاوزات" التركية على الأراضي العراقية وتواجد القوات الأجنبية في البلاد.

وقالت مصادر أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، إن 5 أشخاص على الأقل قُتلوا بقصف تركي استهدف اجتماعا لحرس الحدود و"حزب العمال الكردستاني" شمال أربيل.

المصدر: RT