الرئاسة العراقية تصف القصف التركي بـ"العدواني"

دانت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الثلاثاء، استهداف إحدى الطائرات التركية لمنطقة سيد كان في إقليم كردستان العراق.

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وقالت الرئاسة في بيان صحفي، أن "الخروقات العسكرية التركية المتكررة للأراضي العراقية تعد انتهاكا خطيرا لسيادة العراق"، داعية أنقرة إلى إيقاف كافة العمليات العسكرية "التي من شأنها المساس بعلاقات حسن الجوار" بين البلدين.

وأضافت الرئاسة العراقية قائلة: "إننا ندعو إلى الإيقاف الفوري لهذه الاعتداءات، والجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم لحل المشاكل الحدودية بين البلدين الجارين وبالطرق والوسائل السلمية وبما يحفظ أمن واستقرار المنطقة".

وختمت الرئاسة بيانها بالقول: "الرحمة للشهداء والصبر لذويهم والشفاء العاجل والتام للمصابين".

المصدر: RT