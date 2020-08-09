الأردن.. قلق من اكتشاف إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا

قال الناطق باسم الحكومة الأردنية امجد العضايلة، إن اكتشاف 4 حالات كورونا في إربد ليس خطرا مقارنة مع دول العالم، لكنه مؤشر مقلق بالنسبة لنا بعد أن اعتدنا على عدم تسجيل إصابات محلية.

وأضاف وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة الأردنية، أمجد العضايلة، في تصريحات لفضائية محلية، الأحد: "ما زال الوباء تحت السيطرة، ونأمل أن نتوصل مرة أخرى إلى حالات صفرية خلال الأيام القادمة".

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وتابع العضايلة قائلا: "نتطلع إلى دعم الجهاز الصحي بالكوادر الصحية، وماديا، وبالدعم المعنوي، ويكون الدعم المعنوي بالتزام المواطنين بالإجراءات الصحية".

وحول تمديد الحظر الشامل أو العودة إلى الحظر الشامل أيام الجمعة، قال العضايلة: "حتى هذه اللحظة تبقى الأمور كما هي، ما دامت الحالات المحلية اقل من 10 يوميا على مدى أسبوع".

وفي سياق متصل، أعلن محافظ المفرق، ياسر العدوان، الأحد، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، تعودان لمخالطي شخص أعلن عن إصابته السبت.

ويبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة الإردنية الهاشمية أكثر من 1250 إصابة حتى الآن.

المصدر: وكالات