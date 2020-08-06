الأردن.. 173 مصابا بكورونا ضمن العائدين في المرحلة الرابعة

أعلنت خلية إدارة أزمة كورونا في الأردن، اليوم الخميس، أنها سجلت 173 مصابا بفيروس كورونا من بين الأردنيين العائدين ضمن المرحلة الرابعة.

وبينت الخلية، أنه "لا يزال هناك 2700 أردني قيد الحجر ضمن المرحلة الرابعة".

وبحسب مصادر إعلامية، أنه "تم نقل 7418 أردنيا من الإمارات والسعودية ضمن هذه المرحلة، وتم تطبيق نظام الأساورة الإلكترونية على 3400 منهم".

وسجلت الأردن 1224 مصابا بفيروس كورونا لغاية الثلاثاء الماضي، وأجرت أكثر من 600 ألف فحص لفيروس كورونا في المملكة.

المصدر: "وكالات أردنية"