إصابة 5 أشخاص في سفارة هولندا بانفجار مرفأ بيروت

أعلن رئيس وزراء هولندا مارك روته عن إصابة 5 أشخاص في سفارة هولندا في بيروت بانفجار مرفأ المدينة الذي خلف عشرات الضحايا وآلاف الجرحى.

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وأكد روته أن بلاده "متضامنة مع الشعب اللبناني".

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت عمّ صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

المصدر: MTV