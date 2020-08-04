السفير السعودي بلبنان يؤكد سلامة جميع موظفي السفارة والرعايا السعوديين

أكد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري سلامة جميع موظفي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها، وعدم تعرضهم لأي أذى، إثر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

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وأوضح السفير بخاري أن السفارة السعودية في لبنان اطمأنت على سلامة جميع الرعايا السعوديين، وجار التواصل مع جميع مستشفيات بيروت للتأكد من عدم وجود سعوديين بين مصابي الانفجار.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت عمّ صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

المصدر: عكاظ