قاتل شقيقاته الثلاث في الأردن يسلم نفسه

أعلن المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أن مطلق النار على شقيقاته قام بتسليم نفسه حيث جرى ضبطه وبحوزته سلاحان ناريان.

وأعلنت مديرية الأمن في وقت سابق أن شابا أطلق عيارات نارية على شقيقه، إثر خلافات بينهما، ما أدى إلى إصابة شقيقاته الثلاث، وفارقن الحياة بعد نقلهن إلى المستشفى.

وتأتي هذه الجريمة بعد أسبوعين من جريمة قتل شابة تدعى أحلام من قبل والدها وتركها تنزف لساعات، وهي جريمة أثارت جدلا وساعا وهزت الرأي العام الأردني.

وأطلق ناشطون وسم "صرخات أحلام" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، للتعبير عن غضبهم على الجريمة.

المصدر: وكالات