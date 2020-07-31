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جريمة مروعة تهز الأردن بأول أيام العيد.. شاب يقتل شقيقاته الثلاث رميا بالرصاص

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جريمة مروعة تهز الأردن بأول أيام العيد.. شاب يقتل شقيقاته الثلاث رميا بالرصاص
nesannews
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باشرت الأجهزة الأمنية في الأردن، البحث عن شاب أقدم على ارتكاب جريمة مروعة بقتله شقيقاته الثلاث، بمنطقة البلقاء في أول أيام العيد في وقت متأخر من الجمعة.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إن 3 شقيقات قتلن بأعيرة نارية أطلقها شقيقهن الأكبر.

وأضاف أن بلاغا ورد لمديرية شرطة غرب البلقاء حول قيام أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية باتجاه شقيقه إثر خلافات بينهما لكنه أصاب شقيقاته الثلاث اللواتي تواجدن في نفس المكان وبعدما تم نقلهن للمستشفى ما لبثن أن فارقن الحياة.

المصدر: صحف أردنية

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