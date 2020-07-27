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مراهق أردني يقتل والدته وهي نائمة بـ 30 طعنة في الرقبة

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مراهق أردني يقتل والدته وهي نائمة بـ 30 طعنة في الرقبة
Reuters
أردني يقتل والدته وهي نائمة بـ 30 طعنة في الرقبة
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كشف مدير الطب الشرعي في الأردن الدكتور عدنان عباس، يوم الاثنين، عن تفاصيل مقتل سيدة على يد ابنها المراهق فجر اليوم في منطقة ماركا في عمان الشرقية.

وفي التفاصيل، قال عباس في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية أن طفلا يبلغ من العمر 14 عاما طعن والدته البالغة من العمر 40 عاما، 30 طعنة بواسطة سكين في منطقة الرقبة ليرديها قتيلة على الفور.

وأضاف مدير الطب الشرعي أن الحدث قام بقتل والدته وهي نائمة في فراشها.

واكد أنه قام بفحص الحدث عقليا وهو لا يعاني من أي أمراض أو إعاقات.

وأفاد بأنه تم تشريح الجثة وتسليمها لوالدها لإجراء عملية الدفن، وتحويل الحدث للجهات المعنية للتحقيق في الجريمة.

المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية

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