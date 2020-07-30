لماذا قرر السيسي تعيين مستشار عسكري لكل محافظة لأول مرة في تاريخ مصر؟

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون يسمح بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكري وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع.

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سبب تعيين المستشار العسكري

ويحدد القانون اختصاصات المستشار العسكري للمحافظة، والتي تشمل "المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين في إطار الحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل، ولتحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع".

كما أولى القانون للمستشار العسكري في سبيل تحقيق مهامه مجموعة من الصلاحيات، تتمثل في "المشاركة في اجتماعات كل من مجلس الدفاع الشعبي والمجلس التنفيذي للمحافظة، وعقد اجتماعات مع قيادات المحافظة في الأحوال التي يرى فيها لزوم ذلك فيما يتعلق بمهامه، ورفع تقارير إلى وزارة الدفاع أو أي من الجهات المعنية في شأن أي من الأمور التي يختص بها، وتفويض أي من مساعديه في الاختصاصات الموكلة إليه".

ولم يسبق أن قامت الحكومة في مصر بتعيين مستشار عسكري لكل محافظة، حيث كان المحافظ أو أحد مساعديه هم المسؤولون عن هذه المهام المذكورة.

المصدر: وكالات