مراسلنا: انشقاق كتيبة كاملة من قوات الرئيس هادي وعودتها إلى صنعاء مع قائدها

أعلن القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد البخيتي، اليوم الثلاثاء، انشقاق كتيبة كاملة من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعودتها الى صنعاء مع قائدها.

وقال في تغريدة على "تويتر": "عودة كتيبة كاملة مع قائدها إلى صف الوطن"، دون أن يكشف عن اسم الكتيبة ومن يشرف عليها.

عودة كتيبة كاملة مع قائدها إلى صف الوطن — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) July 28, 2020

المصدر: RT