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مراسلنا: انشقاق كتيبة كاملة من قوات الرئيس هادي وعودتها إلى صنعاء مع قائدها

أخبار العالم العربي

مراسلنا: انشقاق كتيبة كاملة من قوات الرئيس هادي وعودتها إلى صنعاء مع قائدها
Reuters
صنعاء
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أعلن القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد البخيتي، اليوم الثلاثاء، انشقاق كتيبة كاملة من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعودتها الى صنعاء مع قائدها.

وقال في تغريدة على "تويتر": "عودة كتيبة كاملة مع قائدها إلى صف الوطن"، دون أن يكشف عن اسم الكتيبة ومن يشرف عليها.

المصدر: RT

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