مسؤول صحي يكشف موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات خطيرة" بفيروس كورونا

كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، حسام حسني، عن الموعد المتوقع لوصول مصر إلى مستوى "صفر إصابات خطيرة" جديدة بالمرض.

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وقال حسني، في حديث لـ"تلفزيون اليوم السابع"، إن مصر خلال منتصف سبتمبر المقبل ستسجل صفر حالات خطيرة للفيروس، مشيرا إلى أن عدد الإصابات تراجع كثيرا للتو، والحالات المصابة حالتها تكون ضعيفة أو متوسطة.

وأضاف حسني: "فيروس كورونا لم ينته، لكن نتوقع أن مصر لن تسجل حالات خطيرة بحلول منتصف سبتمبر المقبل".

وأشار المسؤول الصحي إلى "تصريحات أدلى بها منذ شهرين تقريبا، أكد فيها أن ذروة الفيروس ستكون في شهر يونيو، وأنه بحلول منتصف يوليو ستقل الأعداد، لافتا إلى أنه تمت مهاجمته على هذه التقديرات، ولم يرد وقتها لأنه يعلم أن ما يقوله يعتمد على حقائق وآراء علمية، وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع".

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن "المنظومة الصحية في مصر حققت نجاحا كبيرا في مواجهة أزمة فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "بروتوكول العلاج المصري هو الأنجح على مستوى العالم في السيطرة على الفيروس".

وصرح: "إحنا في مرحلة حاليا نسعى فيها أننا نحط اسم مصر تاني في مجال البحث العلمي وتكون مصر رقم 1 في هذا الشأن، والعالم كله يتكلم عن مصر".

كما أكد أن اعتماد بلازما دم المتعافين لعلاج المرضى أثبت نجاحه، مضيفا أنه ليست كل حالات الإصابة بفيروس كورونا تستدعي هذا العلاج، وهناك حالات معينة هي التي تأخذ البلازما، وهي مرحلة ما قبل أجهزة التنفس الصناعي.

كما أوضح المسؤول أيضا أنه ليس كل متعاف من فيروس كورونا يصلح لأخذ البلازما منه ليتم حقنها للمريض.

وسجلت في مصر حتى اليوم الأحد 92062 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 4606 وفيات و33831 شفاء، وشهدت الأيام الأخيرة تراجعا لافتا للحالات اليومية وسط تسارع ارتفاع المتعافين.

المصدر: "اليوم السابع"