مصر تسجل 479 إصابة و48 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 479 إصابة و48 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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وأفاد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 479 حالة، مقابل 511 في إحصائية أمس السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 92062.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت 48 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، مقابل 40 في بيانات السبت، ليصل عدد ضحايا الجائحة في مصر إلى 4606 حالات.

كما أعلن عن خروج 928 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 33831.

وقال مجاهد إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

المصدر: RT